Festival Anthroposcènes: Rencontre et Conférence Avec David Christoffel Médiathéque Rolland Plaisance Évreux, jeudi 16 mai 2024.

Entrée libre.

Né à Tours en 1976, David Christoffel est musicologue, poète, compositeur, homme de radio et docteur en musicologie de l’EHESS. Il est aussi auteur d’opéras parlés et a écrit Ouvrez la tête (ma thèse sur Satie) et l’essai La musique vous veut du bien. Parmi ses nombreux travaux, il s’est aussi penché sur la question des écritures sonores de la nature : Comment parle-t-on de nature via les Field Recordings ? Quel sens donner à la représentation de la nature dans la musique ? Comment « justice » est-elle rendue à la nature dans l’élaboration de paysages sonores virtuels ?

#anthroposcenes24

Début : 2024-05-16 18:00:00

fin : 2024-05-16

Médiathéque Rolland Plaisance Allée des Soupirs

Évreux 27000 Eure Normandie bonjour@letangram.com

