Festival Anthroposcènes: « La Garonne Précieuse Goutte D’Eau » au Cadran Le Cadran Évreux, mercredi 15 mai 2024.

Dans le cadre du Festival Les Anthropocènes le cadran propose une projection : La Garonne Précieuse Goutte D’Eau

Drainant les eaux de la chaîne pyrénéenne et du Massif Central, la Garonne est un fleuve capricieux aux crues redoutées.

Tout au long de son parcours, elle s’enrichit de nombreux affluents chargés en histoires naturelles, mais à la fragilité de plus en plus préoccupante.

Des prévisions annoncent que ce bassin versant sera à l’horizon 2050 le territoire français le plus frappé par le réchauffement climatique, avec des baisses naturelles de débit de l’ordre de 30 à 40 %.

Malgré ce constat, la Garonne abrite encore une biodiversité riche et variée.

Avec une eau de moins en moins abondante et de plus en plus variable, sa gestion et celle des biotopes aquatiques constituent l’un des défis majeurs des années à venir, pour que la nature de la Garonne continue de s’épanouir et que sa ressource puisse être préservée.

Durée 55min

#anthroposcenes24

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:30:00

fin : 2024-05-15

Le Cadran Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie

