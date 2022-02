FESTIVAL ANNE DE BRETAGNE Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre

FESTIVAL ANNE DE BRETAGNE Sucé-sur-Erdre, 14 mai 2022, Sucé-sur-Erdre.
Gymnase de la Papinière 18 Rue de la Papinière

2022-05-14 – 2022-05-15

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Stage de danse

stage de chants

Forum du livre

Stand de produits locaux

Restauration et bar sur place

Concours de danse

