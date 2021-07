Pays de Belvès Pays de Belvès Dordogne, Pays-de-Belvès Festival Andante: Chorale Nota Bene Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays-de-Belvès

Festival Andante: Chorale Nota Bene Pays de Belvès, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Pays de Belvès. Festival Andante: Chorale Nota Bene 2021-07-31 – 2021-07-31

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès Festival Andante en Bessède:

Chorale Nota Bene. Répertoire classique et du monde

Concert 10€ ou concert-dîner (assiette périgourdine):25€ Festival Andante en Bessède:

Chorale Nota Bene. Répertoire classique et du monde

Concert 10€ ou concert-dîner (assiette périgourdine):25€ Festival Andante en Bessède:

Chorale Nota Bene. Répertoire classique et du monde

Concert 10€ ou concert-dîner (assiette périgourdine):25€ les-amis-de-nd-de-capelou dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Pays-de-Belvès Étiquettes évènement : Autres Lieu Pays de Belvès Adresse Ville Pays de Belvès lieuville 44.77698#0.98656

Évènements liés