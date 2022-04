Festival Andalou : spectacle de danses espagnoles, 6 juin 2022, .

Festival Andalou : spectacle de danses espagnoles

2022-06-06 11:30:00 – 2022-06-06 13:00:00

EUR 0 0 A l’occasion du Festival Andalou, des associations locales de danses espagnoles se réunissent sur la Place Louis XIV et sur le kiosque pour vous proposer un spectacle de danses Andalouses…

Las Flamencas de Catalina, la Peña Almonte, et les danseurs Marina et Renato enchaineront les danses sur la place pour votre plus grand plaisir !

A l’occasion du Festival Andalou, des associations locales de danses espagnoles se réunissent sur la Place Louis XIV et sur le kiosque pour vous proposer un spectacle de danses Andalouses…

Las Flamencas de Catalina, la Peña Almonte, et les danseurs Marina et Renato enchaineront les danses sur la place pour votre plus grand plaisir !

A l’occasion du Festival Andalou, des associations locales de danses espagnoles se réunissent sur la Place Louis XIV et sur le kiosque pour vous proposer un spectacle de danses Andalouses…

Las Flamencas de Catalina, la Peña Almonte, et les danseurs Marina et Renato enchaineront les danses sur la place pour votre plus grand plaisir !

Sjlac

dernière mise à jour : 2022-04-27 par