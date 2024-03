Festival andalou 2024 spectacle de danses espagnoles avec Amaia la Niña Parking des Flots bleus Saint-Jean-de-Luz, dimanche 19 mai 2024.

Spectacle de danses espagnoles par la compagnie Maria Pili Amaïa la Nigna et ses musiciens.

Amaïa La Nina, danseuse professionnelle a commencé à l’école Maria Pili et a continué sa professionnalisation à Madrid Au Casa Patas y Amor de Dios. Elle est accompagnée par Jose Jimenez chanteur de pampelune, filleul de camaron de la isla qui a fait plusieurs grande partie comme celle de Nina Pastori en 2007. Ils vont vous proposer un spectacle de flamenco élégant et plein de fougue et vous feront voyager jusqu’aux racines de l’âme gitane à travers les différents palos, avec ferveur et générosité. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:00:00

fin : 2024-05-19 14:45:00

Parking des Flots bleus Casetas

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival andalou 2024 spectacle de danses espagnoles avec Amaia la Niña Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-03-21 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements