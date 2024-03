Festival andalou 2024 concert gipsy Latino avec Tekema Parking des Flots bleus Saint-Jean-de-Luz, dimanche 19 mai 2024.

Tékéma, l’univers gipsy, sévillanes, latinos au féminin .

Ce trio constitué de Vanessa (chant), Val (guitare et chœur) et Marina (danse), partagera avec passion cet amour pour leur musique. Trente années d’expériences et toujours la même passion . 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 12:00:00

fin : 2024-05-19 13:00:00

Parking des Flots bleus Casetas

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival andalou 2024 concert gipsy Latino avec Tekema Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-03-21 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements