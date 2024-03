Festival andalou 2024 concert de Alma Flamenca Latina aux casetas Parking des Flots bleus Saint-Jean-de-Luz, dimanche 19 mai 2024.

Alma Flamenca Latina est une groupe de musiciens du Sud-Ouest, spécialisé dans les reprises de standards, et compositions originales. Le groupe propose le meilleur des musiques espagnoles et latino, avec 2 guitares gipsy, un chanteur et un percussionniste cubain.

Le groupe vous invite au voyage et à la danse, signant une musique caliente, festive et intimiste. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 21:30:00

fin : 2024-05-19 23:30:00

Parking des Flots bleus Casetas

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

