Festival andalou 2022 Saint-Jean-de-Luz, 3 juin 2022, Saint-Jean-de-Luz.

2022-06-03 – 2022-06-06

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Durant le week-end de Pentecôte, la ville de Saint-Jean-de-Luz prend des couleurs espagnoles et rythme ses journées (et ses nuits) au son de la musique et de la danse andalouses. Pendant les 4 jours du Festival Andalou, s’enchaînent défilé avec calèches, chevaux et danseuses, initiations aux sévillanes ou à la rumba, spectacles et concerts. Et le long de la baie de Saint-Jean-de-Luz, au pied de la colline Sainte-Barbe, les Casetas deviennent le rendez-vous de danses, musiques et bon repas, jusqu’au bout de la nuit.

Saint-Jean-de-Luz présente son traditionnel Festival andalou du 3 au 6 juin 2022, pour le weekend de la Pentecôte.

Depuis le début des années 90, la ville vit à l’heure andalouse lors du week-end de la Pentecôte. Le lieu phare est le village andalou, situé aux Flots bleus au pied de la colline de Sainte-Barbe. Dans cet espace festif, inspiré des traditionnelles casetas, le public assiste à des spectacles de flamenco, des concerts, peut s’initier aux sévillanes ou se restaurer.

Une messe andalouse suivie d’un défilé de cavaliers et danseurs dans les rues de la ville compte parmi les temps forts de cet événement.

Le rendez-vous est aussi gastronomique avec la préparation de recettes andalouses par des chefs aux halles ou des pintxos par les restaurateurs.

Des expositions, des projections de films et des débats complètent le programme…

Saint-Jean-de-Luz

