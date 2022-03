Festival andalou 2022 : concert de Tekama Saint-Jean-de-Luz, 5 juin 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Festival andalou 2022 : concert de Tekama Parking des Flots bleus Casetas Saint-Jean-de-Luz

2022-06-05 20:30:00 – 2022-06-05 Parking des Flots bleus Casetas

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Durant le week-end de Pentecôte, la ville de Saint-Jean-de-Luz prend des couleurs espagnoles et rythme ses journées (et ses nuits) au son de la musique et de la danse andalouses. Pendant les 4 jours du Festival Andalou, s'enchaînent défilé avec calèches, chevaux et danseuses, initiations aux sévillanes ou à la rumba, spectacles et concerts. Et le long de la baie de Saint-Jean-de-Luz, au pied de la colline Sainte-Barbe, les Casetas deviennent le rendez-vous de danses, musiques et bon repas, jusqu'au bout de la nuit.

Le groupe Tekama, qui s’est associé à de nouveaux musiciens pour devenir aujourd’hui le Projet ESP, est composé de deux guitares, Eric Focone (Guitare Electrique), Myke Adèle (Guitare Acoustique), accompagnées d’une voix suave qui transperce les âmes …. Esther Mengual et rythmé par les percussions aux influences flamenca de Angel Jimenez.

Ce quartet éclectique aime revisiter des musiques Pop Latine et des morceaux gipsy, ou encore des chansons françaises arrangées au style flamenco.

