Festival andalou 2022 : concert de Los Hernandez, 3 juin 2022, .

Festival andalou 2022 : concert de Los Hernandez

2022-06-03 – 2022-06-03

EUR 0 0 Durant le week-end de Pentecôte, la ville de Saint-Jean-de-Luz prend des couleurs espagnoles et rythme ses journées (et ses nuits) au son de la musique et de la danse andalouses. Pendant les 4 jours du Festival Andalou, s’enchaînent défilé avec calèches, chevaux et danseuses, initiations aux sévillanes ou à la rumba, spectacles et concerts. Et le long de la baie de Saint-Jean-de-Luz, au pied de la colline Sainte-Barbe, les Casetas deviennent le rendez-vous de danses, musiques et bon repas, jusqu’au bout de la nuit.

“Los Hernandez” c’est avant tout une histoire de famille. De trois frères musiciens et chanteurs, originaires de Toulouse : Miguel, le chanteur et percussionniste, José, guitariste et chanteur, et Tony, choriste et guitariste. Auteurs et compositeurs, ce sont des artistes complets.

L’histoire débute en duo en 97 sur les scènes toulousaines et dure depuis plus de 20 ans. S’enchaîneront alors les galas, festivals, podiums ,férias, bodegas, soirées privées, kiosque, etc…

Le groupe s’est depuis installé sur la Côte Basque, et a pris congé de son statut professionnel. Les frères œuvrent depuis 2014 pour leur association “Los Hernandez” dont le but est de promouvoir la culture gitane. Désormais, leurs vies sont rythmées par des rencontres avec d’autres associations, des expositions, des réunions d’infos, et des concerts avec des musiciens gitans amateurs.

