Festival andalou 2022 : concert de Alma Chula, 4 juin 2022

2022-06-04 – 2022-06-04

Durant le week-end de Pentecôte, la ville de Saint-Jean-de-Luz prend des couleurs espagnoles et rythme ses journées (et ses nuits) au son de la musique et de la danse andalouses. Pendant les 4 jours du Festival Andalou, s'enchaînent défilé avec calèches, chevaux et danseuses, initiations aux sévillanes ou à la rumba, spectacles et concerts. Et le long de la baie de Saint-Jean-de-Luz, au pied de la colline Sainte-Barbe, les Casetas deviennent le rendez-vous de danses, musiques et bon repas, jusqu'au bout de la nuit.

Composé autour d’une structure familiale, avec José au chant, Isidro aux chœurs et Fredo à la guitare lead, Alma Chula est un groupe de musique gitane et latino originaire de Bayonne. Ils revisitent à leur manière la musique latino et la musique traditionnelle gitane. Leur univers, à l’image de leur origine, est ouvert, festif et coloré. Leur premier album, paru au début de l’été 2016, résonne comme une invitation au voyage et à la danse. Un mix entre modernité et tradition, une musique universelle pour faire le pont entre les cultures et les générations.

En 2015, ils remportent le concours lancé par le label Basque Agorila productions.

Le groupe ALMA CHULA part en 2019 en tournée internationale : plages de Florides à Miami, Dubaï…

“La gloria”, leur magnifique 1er album a remporté un succès phénoménal.

