Festival andalou 2022

2022-06-05 – 2022-06-05

Durant le week-end de Pentecôte, la ville de Saint-Jean-de-Luz prend des couleurs espagnoles et rythme ses journées (et ses nuits) au son de la musique et de la danse andalouses. Pendant les 4 jours du Festival Andalou, s’enchaînent défilé avec calèches, chevaux et danseuses, initiations aux sévillanes ou à la rumba, spectacles et concerts. Et le long de la baie de Saint-Jean-de-Luz, au pied de la colline Sainte-Barbe, les Casetas deviennent le rendez-vous de danses, musiques et bon repas, jusqu’au bout de la nuit.

Saint-Jean-de-Luz présente son traditionnel Festival andalou du 3 au 6 juin 2022, pour le weekend de la Pentecôte.

Depuis le début des années 90, la ville vit à l’heure andalouse lors du week-end de la Pentecôte. Le lieu phare est le village andalou, situé aux Flots bleus au pied de la colline de Sainte-Barbe. Dans cet espace festif, inspiré des traditionnelles casetas, le public assiste à des spectacles de flamenco, des concerts, peut s’initier aux sévillanes ou se restaurer.

Messe traditionnelle Andalouse à l’église à 10h30, puis véritable défilé andalou avec chevaux et danseuses en sortie de messe jusqu’aux casetas.

Ouverture des casetas à 12h : spectacles flamenco et initiations sévillanes à partir de 14h, concert avec Tekama à 20h30, et ambiance mix andalou jusqu’à 2h.

