Festival An Seisiùn 2e édition: musiques et danses d’Irlande Bourg de Mesquer, samedi 6 juillet 2024.

Festival An Seisiùn 2e édition: musiques et danses d’Irlande 2023 devait être la dernière année mais devant l’engouement de cette édition, le bourg de Mesquer résonnera encore au son de la musique irlandaise ! Sessions dans les bars, exposition, danses irl… 6 et 7 juillet Bourg de Mesquer Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T09:00:00+02:00 – 2024-07-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-07T09:00:00+02:00 – 2024-07-07T19:00:00+02:00

2023 devait être la dernière année mais devant l’engouement de cette édition, le bourg de Mesquer résonnera encore au son de la musique irlandaise !

Sessions dans les bars, exposition, danses irlandaises et grand Ceilidh (bal irlandais) le samedi soir (programme disponible sur place le week-end de l’événement).

Bourg de Mesquer Maison du Patrimoine 44420 Mesquer 44420

