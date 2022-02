FESTIVAL AMOROK A GETIGNE Gétigné, 15 juillet 2022, Gétigné.

FESTIVAL AMOROK A GETIGNE Gétigné

2022-07-15 – 2022-07-16

Gétigné Loire-Atlantique Gétigné

EUR 29.85 La prochaine édition de l’Amarok Metal Fest se déroulera à l’Espace Bellevue de Gétigné en Loire-Atlantique (44) les 15 et 16 juillet 2022.

Voici le line-up complet et la répartition journalière :

Vendredi 15 Juillet :

HYPNO5E

THE DALI THUNDERING CONCEPT

TEN56.

PRISMERIA

SOLITARIS

AFFECT

ROMANCE

Samedi 16 Juillet :

THE GREAT OLD ONES

FRACTAL UNIVERSE

DÉLUGE

TOWARD THE THRONE

ATROCIA

SILENT SEAS

CIRCLES OV HELL

Cette année, on vous donne rendez-vous les 15 & 16 juillet à l’Espace Bellevue de Gétigné pour la VIè édition de l’AMAROK METAL FEST ! On compte bien rattraper ces deux années passées et festoyer comme il se doit à vos côtés ! En attendant les premières annonces, on vous invite à nous rejoindre;

clement.lonewolf@gmail.com http://www.amarokmetalfest.com/

Gétigné

