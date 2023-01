Festival Amor de Cuba 2023 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Festival Amor de Cuba 2023 Salon-de-Provence, 3 mars 2023, Salon-de-Provence . Festival Amor de Cuba 2023 17 Boulevard Aristide Briand Espace Charles Trenet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand

2023-03-03 – 2023-03-05

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 20 AU PROGRAMME :



VENDREDI 3 MARS

Ouverture des portes à 18h30

19h00 : stage de reggaeton avec Roxana Martinez

20h00 : stage de salsa con rumba, avec Alain Morales

21h00 début de soirée avec DJ’s Anouar Balti et Lô

22h GRAND CONCERT avec MIXAEL CABRERA y su TIM BARCELONA



SAMEDI 4 MARS

14h00 stage de son cubano avec Alain Morales

15h15 stage de bachata avec Maeva Alçay

16h30 technique de guidage salsa avec Andres Timba Mania

17h45 stage de suelta avec Isaac Bationon

19h00 stage de timba con afro avec Atocha

20h15 stage rueda de casino avec Yanet Ochun

21h00 début de soirée avec DJ’s Anouar Balti et Msx

22h GRAND CONCERT avec ELITO REVE y su CHARANGON



DIMANCHE 5 MARS

2 SALLES // 2 STYLES AU CHOIX

14h salsa con timba master avec Luis et Charlène

14h bachata intermédiaire avec Valérie et Didier

15h15 bachata master class avec Maeva Alçay

15h15 salsa con afro avec Anouar Balti

ET POUR FINIR EN BEAUTE

16H30 STAGE DE AFRO CUBANO AVEC ALAIN MORALES



INFOLINE EVENT ℹ

06 43 44 78 72 – 06 07 79 57 68

Espace Charles Trenet

17 Bd Aristide Briand

13300 Salon-de-Provence



ℹ Vestiaire disponible lors des Soirées à 2️⃣€

⚠️ La direction décline toutes responsabilités pour les vols ou pertes…



Organisation : Association Bouge Tes Pieds & Anouar Balti Cette nouvelle édition du FESTIVAL AMOR DE CUBA promet d’être à la hauteur de toutes vos espérances !



Pas moins de 11 stages, avec des professeurs de renommée internationale, et 2 CONCERTS exceptionnels dans la région pour un week-end de folie ! Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Salon-de-Provence Adresse Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Ville Salon-de-Provence lieuville Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Festival Amor de Cuba 2023 Salon-de-Provence 2023-03-03 was last modified: by Festival Amor de Cuba 2023 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 3 mars 2023 17 Boulevard Aristide Briand Espace Charles Trenet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône