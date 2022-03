FESTIVAL “AMERICAINES IN GOULAINE” AU CHATEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine, 22 mai 2022, Haute-Goulaine.

FESTIVAL “AMERICAINES IN GOULAINE” AU CHATEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine

2022-05-22 – 2022-05-22

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine

Américaines In Goulaine est un festival des cultures américaines se déroulant au Château de Goulaine.

Pour cette première édition du festival, vous pourrez découvrir la culture de l’automobile et de la moto outre-Atlantique.

Harley-Davidson, Chevrolet Corvette, Jeep Willys, Mustang ou Ford T sont autant de noms évocateurs de ces véhicules sillonnant les vastes contrées américaines.

Venez découvrir et partager cette culture au sein d’un cadre majestueux, le Château de Goulaine et ses jardins.

Rendez-vous en famille le dimanche 22 mai pour découvrir voitures, motos et autres surprises et vibrez selon l’American Way of Life !

Américaines In Goulaine vous est proposé par l’Association France Etats-Unis Nantes Atlantique, le Château de Goulaine, Usa Circuit Factory et Autosur La Montagne.

Rendez-vous au Château de Goulaine en famille le dimanche 22 mai pour découvrir voitures, motos et autres surprises et vibrez selon l'American Way of Life !

feu.nantes@gmail.com http://www.chateaudegoulaine.fr/

Haute-Goulaine

