Cany-Barville Seine-Maritime Les chapeaux de cowboys seront de sortie le week-end du 21 et 22 mai pour le grand retour du Festival Américain de Cany-Barville !

Rassemblement de motos, voitures américaines, Cox, Camp western, concerts, country, défilés de mode vintage. Restauration sur place.

A partir de 10h, sur le champ de foire.

+33 2 35 99 37 10 https://fr-fr.facebook.com/events/342224049306458/

Rassemblement de motos, voitures américaines, Cox, Camp western, concerts, country, défilés de mode vintage. Restauration sur place.



