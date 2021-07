Ambert Ambert Ambert, Puy-de-Dôme Festival Ambert (World Dance & Music Festival) Ambert Ambert Catégories d’évènement: Ambert

Puy-de-Dôme

Festival Ambert (World Dance & Music Festival) Ambert, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Ambert. Festival Ambert (World Dance & Music Festival) 2021-07-15 – 2021-07-17

Ambert Puy-de-Dôme L’année 2021 sera décidément l’édition des nouveautés et des inédits pour le World Festival Ambert.

Toutes les informations sur la programmation et les consignes sanitaires sur : https://festival-ambert.fr/ contact@festival-ambert.fr +33 4 73 82 66 34 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ambert, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Ambert Adresse Ville Ambert lieuville 45.54953#3.7393