du mardi 13 juillet 2021 au dimanche 18 juillet 2021 à Ambert

Organisé par l’association Livradois-Dansaïre le **Festival d’Ambert** fait découvrir, toutes les années en Juillet, les cultures et traditions du monde entier. Des spectacles de danse et de musique, des animations de rue, des stages de danses, des expositions, de la randonné et du cinéma sont les rendez-vous majeur de ce Festival. S’adressant à toute la famille le Festival est un évènement important qui rassemble toutes les générations autour d’une volonté de partager un moment de convivialité. Avec 30 ans d’existence le Festival à pour but de faire connaître les cultures populaires du monde entier dans un esprit d’échange. Plus de 90 pays sont venus nous faire partager leur passion et découvrir notre région. Cette 30ème édition prend un nouveau virage en mélangeant les traditions du monde et les musiques actuelles. Labellisé CIOFF France, le Festival d’Ambert est connu et reconnu dans le monde pour la qualité de ces spectacles et le respect de son public. Rassemblant chaque année de nombreux spectateurs à travers le Pays d’Ambert, le Festival est un moment fort de la période estivale qui réunit des gens d’horizons différents, avec cette nouvelle formule les organisateurs espèrent avoir encore plus de spectateur et de métissage inter culturel.

World Dance & Music Festival

Ambert 4 Rue de Goye, 63600 Ambert Ambert Pontarloux Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T16:00:00 2021-07-13T22:00:00;2021-07-14T16:00:00 2021-07-14T22:00:00;2021-07-15T16:00:00 2021-07-15T22:00:00;2021-07-16T16:00:00 2021-07-16T22:00:00;2021-07-17T16:00:00 2021-07-17T22:00:00;2021-07-18T16:00:00 2021-07-18T22:00:00