Vitré Ille-et-Vilaine Le festival du livre dédié aux tout-petits !



La médiathèque Madame de Sévigné de Vitré vous donne rendez-vous pour cette 8ème édition du festival avec au programme: des animations pour les enfants de 0 à 3 ans avec des contes, un atelier, et 12 séances de lectures animées !



GRATUIT sur inscriptions à la Médiathèque Mme de Sévigné. Jauges limitées. mediatheque@vitrecommunaute.org +33 2 99 75 16 11 https://arleane.vitrecommunaute.bzh/mediatheque_madame_de_sevigne Le festival du livre dédié aux tout-petits !



GRATUIT sur inscriptions à la Médiathèque Mme de Sévigné. Jauges limitées.

