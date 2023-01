Festival Am Stram Gram #9ème édition « Au Pays des Lumières » Vitré Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Le festival du livre dédié aux tout-petits ! Animations et lectures pour les 0 à 3 ans. Pour sa 9ème édition, le festival Am Stram Gram réunit 19 bibliothèques du réseau Arléane et fait voyager les bébés au Pays des lumières ! Avec au programme: des animations pour les enfants de 0 à 3 ans avec des contes, un atelier, et 12 séances de lectures animées ! Comme chaque année, des lectures animées autour des 8 livres sélectionnés pour les tout-petits, des animations « ombres et lumières » et des immersions sensorielles sont proposées par les bibliothèques et l’artothèque de Vitré Communauté.

Tout au long du festival, des illustrations de Marion Duval accompagnent aussi les 0-3 ans à travers une exposition à la La Médiathèque d’Argentré-du-Plessis, des installations dans les bibliothèques et des immersions visuelles et sonores dans la collection de livres « Le monde autour de moi ». Venez rencontrer l’illustratrice, accompagnés de vos bébés, le jeudi 02 février à 10h30 au centre culturel de Vitré. Les bibliothèques participantes :

Argentré-du-Plessis, Bais, Cornillé, Domagné, Erbrée, Étrelles, La Chapelle-Erbrée, La Guerche-de-Bretagne, Le Pertre, Louvigné-de-Bais, Mondevert, Montreuil-sous-Pérouse, Pocé-les-Bois, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Didier, Taillis, Torcé, Vergéal, Vitré. GRATUIT sur inscriptions à la Médiathèque Mme de Sévigné.

