Festival Altérités : Demain la mer, 18 mars 2021-18 mars 2021, Caen.

Festival Altérités : Demain la mer 2021-03-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-03-18 16:00:00 16:00:00 Quai François Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville

Caen Calvados

Projection à suivre dans le cadre du Festival Altérités organisé par la Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

La disparition de la mer d’Aral est l’une des pires catastrophes causées par l’être humain. Autrefois submergé par les vagues, l’horizon est maintenant recouvert d’un désert de sel et de squelettes de bateaux. Sea Tomorrow explore les coulisses de ce paysage post-apocalyptique. Parce que même si la mer a disparu, les gens sont restés : un pêcheur sans poisson, des pirates qui vivent dans des épaves, un vieux jardinier sur une terre de sel… Chacun d’entre eux s’applique à se forger une vie dans un monde où le pire est déjà arrivé.

Projection suivie d’une rencontre avec Laurent Pellé, délégué général du Festival International Jean Rouch et membre du Comité du film ethnographique et Robin Duponnois, directeur de recherche de classe exceptionnelle à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).Évènement en ligne : réserver maintenant

Projection à suivre dans le cadre du Festival Altérités organisé par la Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

La disparition de la mer d’Aral est l’une des pires catastrophes causées…

Projection à suivre dans le cadre du Festival Altérités organisé par la Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

La disparition de la mer d’Aral est l’une des pires catastrophes causées…

Projection à suivre dans le cadre du Festival Altérités organisé par la Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

La disparition de la mer d’Aral est l’une des pires catastrophes causées par l’être humain. Autrefois submergé par les vagues, l’horizon est maintenant recouvert d’un désert de sel et de squelettes de bateaux. Sea Tomorrow explore les coulisses de ce paysage post-apocalyptique. Parce que même si la mer a disparu, les gens sont restés : un pêcheur sans poisson, des pirates qui vivent dans des épaves, un vieux jardinier sur une terre de sel… Chacun d’entre eux s’applique à se forger une vie dans un monde où le pire est déjà arrivé.

Projection suivie d’une rencontre avec Laurent Pellé, délégué général du Festival International Jean Rouch et membre du Comité du film ethnographique et Robin Duponnois, directeur de recherche de classe exceptionnelle à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).Évènement en ligne : réserver maintenant