Festival Allers-Retours, coup de projecteur sur le cinéma d’auteur chinois Pathé les Fauvettes Paris, vendredi 2 février 2024.

Musée national des arts asiatiques-Guimet

Tarif unique : 6€

Studio des Ursulines

Tarif plein : 9 €

Tarif réduit : 7.5 €

Pathé Les Fauvettes

Tarif plein : 9€

Tarif réduit : 7,5€

*Abonnements et réductions habituels des salles acceptées, se renseigner auprès des salles

Pour sa 6ème édition, le festival du cinéma d’auteur chinois vous accueillera comme les années précédentes au Musée Guimet et au Studio des Ursulines, mais aussi pour la première fois au Pathé les fauvettes !

Au programme : projections, Q&A avec les cinéastes et conférences !

La sélection de la 6ème édition du Festival Allers-Retours continue de donner la parole aux auteurs chinois de tous horizons, d’origines et de générations différentes, tous travaillés par la portée esthétique que peut offrir le cinéma. On vous promet une programmation variée avec 11 longs-métrages et 4 courts-métrages, mais aussi un film classique, deux séances enfant animation, et un dialogue avec le réalisateur Wang Bing.

Sélection 2024

Les femmes ont toujours été à l’honneur dans nos sélections, et cette

année ne déroge pas à la règle avec plusieurs récits touchants. This Woman de

Zhang Alan brouille les pistes entre documentaire et fiction pour évoquer les

différentes dimensions de la condition féminine. Within de

Guo Dalu mélange le genre du polar et du récit social. Blue Summer de

Geng Zihan, remarqué lors de la Quinzaine des cinéastes 2023, et Green Night de

Han Shuai avec Fan Bingbing dans le rôle principal, narrent tous les deux une

rencontre décisive entre deux femmes.

Kissing the Ground You Walked On de Hong Heng-fai est le premier film issu de Macao dans

l’histoire du festival.

Nous retrouvons Wu Lang avec son premier

long-métrage Absence, homonyme de son court-métrage qui avait charmé

le public en 2021. Nous rendrons hommage au grand cinéaste tibétain

Pema Tseden, qui nous a malheureusement quittés en 2023, avec

son ultime film, Snow Leopard.

Liu Jian se fait à nouveau remarquer avec son dernier film

d’animation Art College 1994. Il suit les errances de jeunes étudiants des beaux-arts

dans les années 90, avec des noms prestigieux au doublage tels que Zhou

Dongyu, Jia Zhangke ou encore Bi Gan.

Côté documentaire,

nous projetons pour la première fois un film de la réalisatrice

hongkongaise Ann Hui, auréolée du Lion d’Or pour l’ensemble de sa carrière en

2020. Elegies est

un film intime dans lequel elle rencontre des poètes hongkongais contemporains. Dans

un registre social-réaliste, Silence in the

Dust de Li Wei dénonce les difficultés que

continue à subir la classe ouvrière en Chine.

Une fois n’est pas coutume, nous accueillons dans la sélection

un réalisateur américain, le documentariste Ben Mullinkosson, qui filme la

jeunesse errante de Chengdu dans The Last Year of

Darkness.

Format

naturellement propice à l’expérimentation chez les jeunes auteurs, les

courts-métrages sont à nouveau à l’honneur avec une programmation spéciale. De songes au songe d’un autre miroir de Zhu Yunyi cherche à percer le monde des aveugles de naissance à travers un portrait touchant, formellement étonnant avec son mélange de super 8 et de 16mm. An Asian Ghost Story de Wang Bo utilise un procédé similaire pour donner une patine rétro à son récit pince-sans-rire mêlant leçon d’histoire sur un épisode méconnu de la Guerre Froide et documenteur sur les déboires d’un fantôme chevelu. Quête claustrophobe, Tunnel Wandering de Li Zehao représente le versant animation de cette expérimentation. Formellement plus classique, Graveyard of Horses de Jiang Xiaoxuan nous touche néanmoins par la simplicité de son récit ancré dans l’imaginaire mongol et la beauté de ses plans.

Nouveauté cette année, une séance sera consacrée au cinéma de

patrimoine. C’est ainsi que le public pourra redécouvrir Center Stage de Stanley Kwan (1991), film sur la vie de l’actrice shanghaïenne Ruan Lingyu, avec la légendaire Maggie

Cheung. Et parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer le cinéma, nous vous

proposons aussi une séance

spéciale enfant avec une dizaine de courts d’animation qui

raviront aussi les plus grands !

Allers-Retours, ce sont bien sûr des films, mais aussi des

rencontres. Nous avons l’honneur d’accueillir Wang Bing pour un dialogue exceptionnel sur le processus

créatif dans le cinéma documentaire.

Festival Allers-Retours 2024

