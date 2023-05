Festival All stars au New Morning New Morning Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Rendez-vous immanquable des amateurs de jazz, le festival « All Stars » est de retour au New Morning. Retrouvez tous les artistes qui participent au festival All Star du New morning New Morning 9 rue des Petites Écuries 75010 Paris

Métro -> 4 : Château d’Eau (Paris) (259m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (199m)

Vélib -> Petites Ecuries – Faubourg Saint-Denis (70.88m)

