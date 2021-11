Festival Alimenterre – Soirée Ciné/Repas à Urban Parc Alès Alès, 20 novembre 2021, AlèsAlès.

NOTRE AVENIR SE JOUE DANS NOS ASSIETTES !Le festival ALIMENTERRE nous amène, à travers une sélection de films documentaires à mieux comprendre les enjeux agricoles en France et dans le monde et à réfléchir et participer à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.L’association Cévennes en transition (porteuse de la monnaie locale l’AÏGA) et Urban parc se sont associés pour être partenaires du festival 2021 et vous proposent :Une soirée “CINE- REPAS – ECHANGES “Le samedi 20 Novembre à partir de 19h30 à Urban Parc (17 Rue Marcel Paul, 30100 Alès )Le film : NOURRIR LE CHANGEMENTL’alimentation, loin d’être seulement une marchandise, est avant tout un droit humain, un déterminant culturel, un lien à la Nature.( …) Agir sur l’alimentation peut donc être un levier fondamental pour faire face aux grands défis de notre époque (…)Ce documentaire tourné sur quatre continents nous emmène à travers la savane massaï, les jardins mahorais et les haciendas costariciennes. Au cours de ce voyage, se dessine les contours d’un futur alimentaire réjouissant.Le repas :En suivant la thématique, l’équipe du “bistrot-galerie” le restaurant bio d’urban parc s’est demandé à quoi ressemblerait une assiette bio qui serait composée exclusivement d’ingrédients collectés autour d’Alès (rayonde 150 km). Huile d’olive, farine de châtaigne et de pois chiche, lait de chèvre, riz de camargue, raifort, sauge ananas, en creusant un peu notre région regorge de producteurs bio et d’ingrédients savoureux qui permettent une cuisine riche en saveurs et en nutriments.La rencontre : VOUS et NOUSVenez même si vous ne souhaitez pas prendre un repas. Après la diffusion du film nous aurons suffisamment de choses à raconter, à partager.*Informations pratiques :- Rendez-vous le 20 Novembre 2021- Où? : Urban Parc à Alès- Début de la soirée à 19h30- Tarifs : Entrée et film gratuits, le repas est à 13,50 € – Pour le repas réservation obligatoire- Informations complémentaires et réservations par téléphone au 04 66 43 35 76

