Festival Alimenterre Saint-Vaast-Dieppedalle Saint-Vaast-Dieppedalle Catégories d’évènement: Saint-Vaast-Dieppedalle

Seine-Maritime

Festival Alimenterre Saint-Vaast-Dieppedalle, 18 octobre 2022, Saint-Vaast-Dieppedalle. Festival Alimenterre

308 Impasse d’Artemare Ferme les Prés d’artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime Ferme les Prés d’artemare 308 Impasse d’Artemare

2022-10-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-18

Ferme les Prés d’artemare 308 Impasse d’Artemare

Saint-Vaast-Dieppedalle

Seine-Maritime Saint-Vaast-Dieppedalle Festival Alimenterre à la ferme les prés d’Artemare:

18h : visite commentée de la ferme

19h : projection du film « la part des autres » de Jean-Baptiste Delpias et olivier Payage (55 min)

20h : table ronde autour d’un verre Salle non chauffée, prévoir des vêtements chauds.

Entrée gratuite, réservation conseillée La France est la première productrice de produits agricoles de l’Union Européenne (ue.delegfrance.org). Malgré ce cocorico, 7 millions de personnes bénéficient de l’aide alimentaire dans notre Pays (Cocolupa, 2020). Alors que se passe-t-il entre la production et l’assiette ? Quelles solutions permettraient aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail et aux consommateurs de manger des produits de qualité ? La part des autres montre l’incohérence du parcours des aliments où producteurs et consommateurs y perdent. Une sécurité sociale de l’alimentation serai une solution ? La projection est suivie d’une table ronde animée par une chargée de projets circuits courts du Réseau des CIVAM normands, accompagnée par plusieurs intervenants : l’épicerie solidaire de Saint-Valéry-en-Caux, l’association Graine en main et le réseau Cocagne. Festival Alimenterre à la ferme les prés d’Artemare:

18h : visite commentée de la ferme

19h : projection du film « la part des autres » de Jean-Baptiste Delpias et olivier Payage (55 min)

20h : table ronde autour d’un verre Salle non chauffée,… +33 2 32 70 19 50 Ferme les Prés d’artemare 308 Impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Vaast-Dieppedalle, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Vaast-Dieppedalle Adresse Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime Ferme les Prés d'artemare 308 Impasse d'Artemare Ville Saint-Vaast-Dieppedalle lieuville Ferme les Prés d'artemare 308 Impasse d'Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Departement Seine-Maritime

Festival Alimenterre Saint-Vaast-Dieppedalle 2022-10-18 was last modified: by Festival Alimenterre Saint-Vaast-Dieppedalle Saint-Vaast-Dieppedalle 18 octobre 2022 308 Impasse d'Artemare Ferme les Prés d'artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime Saint-Vaast-Dieppedalle seine-maritime

Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime