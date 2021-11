Saint-Martial-d'Albarède Saint-Martial-d'Albarède Dordogne, Saint-Martial-d'Albarède Festival AlimenTerre Saint-Martial-d’Albarède Saint-Martial-d'Albarède Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Martial-d'Albarède

Festival AlimenTerre Saint-Martial-d’Albarède, 26 novembre 2021, Saint-Martial-d'Albarède. Festival AlimenTerre Saint-Martial-d’Albarède

2021-11-26 – 2021-11-26

Saint-Martial-d’Albarède Dordogne Saint-Martial-d’Albarède Notre avenir se joue dans nos assiettes.

Projection du film documentaire Sur le Champ de Michael Antoine, Nicolas Bier, Jean Simon Gérard.

L’expertise de l’assiette, pour penser la production locale de notre alimentation.

Intervenants : Raméal Péri’Vert, association environnementale d’Excideuil, et Terre de Liens Aquitaine, association qui préserve les terres agricoles afin d’y développer des usages solidaires respectueux des personnes et de l’environnement. Notre avenir se joue dans nos assiettes.

Projection du film documentaire Sur le Champ de Michael Antoine, Nicolas Bier, Jean Simon Gérard.

L’expertise de l’assiette, pour penser la production locale de notre alimentation. Notre avenir se joue dans nos assiettes.

Projection du film documentaire Sur le Champ de Michael Antoine, Nicolas Bier, Jean Simon Gérard.

L’expertise de l’assiette, pour penser la production locale de notre alimentation.

Intervenants : Raméal Péri’Vert, association environnementale d’Excideuil, et Terre de Liens Aquitaine, association qui préserve les terres agricoles afin d’y développer des usages solidaires respectueux des personnes et de l’environnement. terre de liens

Saint-Martial-d’Albarède

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Martial-d'Albarède Autres Lieu Saint-Martial-d'Albarède Adresse Ville Saint-Martial-d'Albarède lieuville Saint-Martial-d'Albarède