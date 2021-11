FESTIVAL ALIMENTERRE – SAINT-DE-COUTAIS Saint-Mars-de-Coutais, 3 décembre 2021, Saint-Mars-de-Coutais.

Le festival Alimenterre est devenu un événement incontournable sur l’alimentation durable et solidaire à l’échelle internationale. Il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde. Durant 1 mois et demi, plus d’un millier d’évènements sont organisés dans 600 communes et une dizaine de pays : projection-débat, marché alimentaire et solidaire, atelier cuisine bio, locale et équitable avec des enfants, exposition, visite de fermes et rencontre avec des professionnels agricoles, jeu pédagogique pour une classe de lycéens, spectacle de rue, etc.

Film proposé en ciné-débat : Au-dela des clôtures

