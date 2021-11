Festival Alimenterre Périgueux, 29 novembre 2021, Périgueux.

Festival Alimenterre Périgueux

2021-11-29 18:00:00 – 2021-11-29

Périgueux Dordogne Périgueux

Lundi 29 novembre

L’objectif de ces projections débats est de partager avec le grand public les enjeux des questions alimentaires et agricoles du territoire qui font échos à ceux d’autres territoires et l’inviter à en débattre.

Dans ces deux films, Sur le champ ! et Nourrir le changement, de nombreuses questions sont posées, telles que les liens entre productions, consommation et sociétés. Des enjeux qui nous renvoient à l’importance d’un Projet Alimentaire Territorial fédérateur et moteur.

Les projections débats se font dans le cadre du festival ALIMENTERRE, cette 15e édition invite les futurs professionnels agricoles ainsi que le grand public à débattre autour d’une sélection de films documentaires sur le thème « Notre avenir se joue dans nos assiettes ».

Lundi 29 novembre

L’objectif de ces projections débats est de partager avec le grand public les enjeux des questions alimentaires et agricoles du territoire qui font échos à ceux d’autres territoires et l’inviter à en débattre.

Dans ces deux films, Sur le champ ! et Nourrir le changement, de nombreuses questions sont posées, telles que les liens entre productions, consommation et sociétés. Des enjeux qui nous renvoient à l’importance d’un Projet Alimentaire Territorial fédérateur et moteur.

Les projections débats se font dans le cadre du festival ALIMENTERRE, cette 15e édition invite les futurs professionnels agricoles ainsi que le grand public à débattre autour d’une sélection de films documentaires sur le thème « Notre avenir se joue dans nos assiettes ».

+33 5 53 35 13 53

Lundi 29 novembre

L’objectif de ces projections débats est de partager avec le grand public les enjeux des questions alimentaires et agricoles du territoire qui font échos à ceux d’autres territoires et l’inviter à en débattre.

Dans ces deux films, Sur le champ ! et Nourrir le changement, de nombreuses questions sont posées, telles que les liens entre productions, consommation et sociétés. Des enjeux qui nous renvoient à l’importance d’un Projet Alimentaire Territorial fédérateur et moteur.

Les projections débats se font dans le cadre du festival ALIMENTERRE, cette 15e édition invite les futurs professionnels agricoles ainsi que le grand public à débattre autour d’une sélection de films documentaires sur le thème « Notre avenir se joue dans nos assiettes ».

Pays de l’isle en Périgord

Périgueux

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT de Périgueux