Festival Alimenterre Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrnes-Atlantiques

Festival Alimenterre Oloron-Sainte-Marie, 23 novembre 2022, Oloron-Sainte-Marie. Festival Alimenterre

25 Place Saint-Pierre Centre Social Oloron-Sainte-Marie Pyrnes-Atlantiques Centre Social 25 Place Saint-Pierre

2022-11-23 – 2022-11-23

Centre Social 25 Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie

Pyrnes-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie EUR 0 0 Dans le cadre de la campagne Alimenterre pour le droit :

A la souveraineté alimentaire de tous,

A une nourriture saine pour tous dans le monde,

A soutenir une agriculture viable à taille humaine au Nord comme au Sud.

L’équipe du Ccfd-Ts d’Oloron vous invite à une rencontre débat, après la vision du film « La part des autres ».

L’accès pour tous à une alimentation de qualité et durable. Dans le cadre de la campagne Alimenterre pour le droit :

A la souveraineté alimentaire de tous,

A une nourriture saine pour tous dans le monde,

A soutenir une agriculture viable à taille humaine au Nord comme au Sud.

L’équipe du Ccfd-Ts d’Oloron vous invite à une rencontre débat, après la vision du film « La part des autres ».

L’accès pour tous à une alimentation de qualité et durable. +33 7 67 82 54 47 CCFD-TS Alimenterre

Centre Social 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Oloron-Sainte-Marie Pyrnes-Atlantiques Centre Social 25 Place Saint-Pierre Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Centre Social 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrnes-Atlantiques

Festival Alimenterre Oloron-Sainte-Marie 2022-11-23 was last modified: by Festival Alimenterre Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 23 novembre 2022 25 Place Saint-Pierre Centre Social Oloron-Sainte-Marie Pyrnes-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie Pyrnes-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Pyrnes-Atlantiques