Festival Alimenterre « Notre avenir se joue dans notre assiette »

La Communauté de Communes de l'Estuaire, dans le cadre du projet Alimentaire Local, propose 2 temps d'échange lors de « Ciné-débats » : Le vendredi 25 novembre à 19h au Cinéma Le Trianon à Saint-Ciers pour découvrir le documentaire » La part des autres ». Ce documentaire d'1h20, amènera au questionnement et aux débats : « Habitants, associations, commerçants, producteurs… Ensemble, être acteurs de l'aide alimentaire ». La soirée est organisée avec la commune de Saint-Ciers et le Service d'Action Sociale d'Insertion du CIAS. Le samedi 26 novembre, dès 15h retrouvez, à Terres d'Oiseaux, au port des Callonges, le ciné-débats « AMUKA ». Le documentaire d'1h20, amène au questionnement « Collectifs, citoyens, paysans… Ensemble, cultivons la solidarité et la résilience ». Organisé avec le collectif « Vielles branches et jeunes branches ». Les séances seront suivies d'un buffet local. Gratuit.

