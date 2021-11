Bourges L'Antidote Bourges, Cher Festival Alimenterre L’Antidote Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Festival Alimenterre

L'Antidote, le jeudi 2 décembre à 20:00

L’Antidote, le jeudi 2 décembre à 20:00

En Autriche, des chercheurs ont entrepris une expérience inédite : cultiver la totalité de ce que mange un Européen moyen dans un champ de 4 400 mètres carrés. Il est rapidement apparu que les cultures fourragères et les produits importés occupaient deux fois plus de surface que les produits végétaux et locaux. Un documentaire porteur d’espoir pour démontrer la nécessité de se nourrir autrement. Si tout le monde s’alimentait comme nous le faisons en Europe, une deuxième planète serait nécessaire. Aussi l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne a-t-elle mis en place une expérience scientifique pour mettre en évidence, à taille et en temps réels, la dimension spatiale de nos habitudes alimentaires. Dans le cadre du festival Alimenterre nous vous proposons le documentaire “Manger autrement” L’Antidote 88 rue d’auron, 18000 Bourges Bourges Les Merlattes Cher

2021-12-02T20:00:00 2021-12-02T22:59:00

