Festival Alimenterre L’Antidote, 25 novembre 2021, Bourges.

Festival Alimenterre

L’Antidote, le jeudi 25 novembre à 20:00

Olivier et Patrick sont deux frères installés en Haute-Marne, Paul et Margaux, père et fille, élèvent leurs vaches laitières en Maine et Loire, Romain a repris la ferme de son père il y a quelques années en Bretagne. Au-delà des clôtures raconte, à travers leurs témoignages, leur transition vers des systèmes plus respectueux des hommes, de la nature et des animaux. De leur ancien système à leurs projets pour demain, ces agriculteurs confient leurs motivations pour changer, leurs peurs, leurs difficultés, les avantages et les risques des systèmes plus économes et autonomes vers lesquels ils se sont tournés.

Dans la cadre du festival Alimenterre nous vous proposons le documentaire “Au-delà des clotures”

L’Antidote 88 rue d’auron, 18000 Bourges Bourges Les Merlattes Cher



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:00:00 2021-11-25T23:00:00