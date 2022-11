Festival Alimenterre Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme Die 12h : Repas à prix libre confectionné à partir de produits locaux par La Parallèle.

14h : Projection du film « La part des autres »

L’accès de tous à une alimentation de qualité et durable.

Suivi d’un temps d’échanges entre producteurs et consommateurs. +33 6 09 26 90 92 Caracole 5 rue Kateb Yacine Die

