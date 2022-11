Festival Alimenterre Combeaufontaine Combeaufontaine Catégories d’évènement: Combeaufontaine

Haute-Sane

Festival Alimenterre Combeaufontaine, 18 novembre 2022, Combeaufontaine. Festival Alimenterre

Fabrique du Monde Rural Combeaufontaine Haute-Sane

2022-11-18 – 2022-11-18 Combeaufontaine

Haute-Sane Combeaufontaine EUR Rendez-vous le vendredi 18 novembre à 19h30à la Médiathèque de Jussey pour un ciné débat proposé en partenariat avec le CCFD dans le cadre du « Festival Alimenterre » sur le film « La Part des Autres »

Contact et inscription 06 72 41 63 40 / fabrique.combeaufontaine@mrjc.org fabrique.combeaufontaine@mrjc.org Combeaufontaine

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Combeaufontaine, Haute-Sane Autres Lieu Combeaufontaine Adresse Fabrique du Monde Rural Combeaufontaine Haute-Sane Ville Combeaufontaine lieuville Combeaufontaine Departement Haute-Sane

Combeaufontaine Combeaufontaine Haute-Sane https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combeaufontaine/

Festival Alimenterre Combeaufontaine 2022-11-18 was last modified: by Festival Alimenterre Combeaufontaine Combeaufontaine 18 novembre 2022 Combeaufontaine Fabrique du Monde Rural Combeaufontaine Haute-Sane Haute-Sane

Combeaufontaine Haute-Sane