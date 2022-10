Festival Alimenterre – Ciné-débat « La Part des autres » Marmande, 16 octobre 2022, Marmande.

Festival Alimenterre – Ciné-débat « La Part des autres »

36 boulevard de Maré Cinéma Le Plaza Marmande Lot-et-Garonne Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré

2022-10-16 11:00:00 – 2022-10-16 12:00:00

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré

Marmande

Lot-et-Garonne

Marmande

4 4 EUR La part des autres ️ Un film de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage.

️‍ ️ Ce documentaire autour de la précarité alimentaire en France permet de mieux comprendre les rapports entre producteurs et consommateurs et met en lumière les failles du système alimentaire.

Projection suivie d’échanges avec des acteurs de l’alimentation et des associations locales. + de détails prochainement !

-> 4€ – Gratuit pour les – de 12 ans

ℹ️ Cette projection vous est proposée par Val de Garonne Agglomération et le cinéma Le Plaza dans le cadre du festival Alimenterre. Organisé dans plus de 600 communes de France et dans 12 pays, ce festival invite à des débats autour des enjeux agricoles et alimentaires mondiaux.

A découvrir également : la projection du documentaire « Un monde sans abeilles » le 22 novembre au Cinéma Le Rex à Tonneins.

La part des autres ️

Un film de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage. Documentaire autour de la précarité alimentaire en France .

+33 5 53 64 21 32

VGA

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande

dernière mise à jour : 2022-10-11 par