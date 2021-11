Charlieu Charlieu Charlieu, Loire Festival Alimenterre – Ciné-débat autour du documentaire “Sur Le Champ” Charlieu Charlieu Catégories d’évènement: Charlieu

Loire

Festival Alimenterre – Ciné-débat autour du documentaire “Sur Le Champ” Charlieu, 12 novembre 2021, Charlieu. Festival Alimenterre – Ciné-débat autour du documentaire “Sur Le Champ” Cinéma Les Halles Cinéma Les Halles – Place Saint Philibert Charlieu

2021-11-12 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-12 22:00:00 22:00:00 Cinéma Les Halles Cinéma Les Halles – Place Saint Philibert

Charlieu Loire Charlieu Dans le cadre du festival Alimenterre, l’Amap et la MJC de Charlieu proposent une soirée débat autour du documentaire “Sur le Champ”, à la découverte du paradoxe de la faim. espaceviesociale@mjc-charlieu.fr Cinéma Les Halles Cinéma Les Halles – Place Saint Philibert Charlieu

