Festival AlimenTerre Boulleret Boulleret Catégories d’évènement: Boulleret

Cher

Festival AlimenTerre Boulleret, 24 novembre 2022, Boulleret. Festival AlimenTerre

Route de Cosne Boulleret Cher

2022-11-24 19:30:00 – 2022-11-24 Boulleret

Cher « Notre avenir se joue dans nos assiettes »

Projection / débat « Une terre sans abeille ? »

Soupe offerte à partir de 19h30 https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0 ©CFSI

Boulleret

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Boulleret, Cher Autres Lieu Boulleret Adresse Route de Cosne Boulleret Cher Ville Boulleret lieuville Boulleret Departement Cher

Boulleret Boulleret Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulleret/

Festival AlimenTerre Boulleret 2022-11-24 was last modified: by Festival AlimenTerre Boulleret Boulleret 24 novembre 2022 Boulleret cher Route de Cosne Boulleret Cher

Boulleret Cher