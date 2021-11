Festival AlimenTerre Auger-Saint-Vincent, 26 novembre 2021, Auger-Saint-Vincent.

Festival AlimenTerre Auger-Saint-Vincent

2021-11-26 – 2021-11-26

Auger-Saint-Vincent Oise Auger-Saint-Vincent

L’Association Augéroise Alimentation & Nous vous invite à deux soirées ciné/débats, dans le cadre du Festival AlimenTerre 2021, au Café Citoyen, 1 place Saint-Vincent, à Auger Saint-Vincent.

Vendredi 26 novembre, à 20h00, projection du film : « Manger autrement, l’expérimentation » d’Andrea Ernst et Kurt Langbein.

Soirée gratuite et ouverte à tous, suivie d’un débat avec Sarah Bonnenfant et Clothilde Née, du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), autour de l’alimentation durable.

Mardi 30 novembre, à 20h30, projection du film : » L’arbre providence » de Michel Hellas.

Soirée gratuite et ouverte à tous, suivie d’un débat avec Nelly Zaghdoudi, de la Chambre d’Agriculture de l’Oise, autour des arbres fertilitaires.

Le Café Citoyen sera ouvert dès 19h00.

Il sera possible de s’y restaurer avant la projection.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.alimenterre.org

Si vous voulez rejoindre l’Association Alimentation & Nous : alimentationetnous@gmail.com

Pixabay

Auger-Saint-Vincent

