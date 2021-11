Bar-le-Duc Bar-le-Duc Bar-le-Duc, Meuse FESTIVAL ALIMENTERRE 2021 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

2021-11-26 20:30:00

2021-11-26 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-26

Bar-le-Duc Meuse Ce documentaire part d’un postulat, celui du “paradoxe de la faim” : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la rencontre d’acteurs de terrain. Il s’agit d’une nouvelle génération de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon plus harmonieuse avec l’environnement dont les paysans dépendent pour produire. Dans l’optique de s’émanciper de l’agriculture industrielle au profit d’une agriculture durable, une des pistes avancées est celle de la multiplication des petites initiatives : petites fermes belges, jardins collectifs au Burkina Faso. Bar-le-Duc

Bar-le-Duc, Meuse