Festival alimentaire Montataire, 26 novembre 2021, Montataire.

Festival alimentaire Montataire

2021-11-26 – 2021-11-26

Montataire Oise Montataire

Festival Haute Fréquence 2021

Le Palace – Projection débat – Tout public – Gratuit

Le festival Alimenterre a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien. Depuis, il est devenu un évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre.

Autour d’une sélection de 8 films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.

Coordonné par le CFSI (Comité français pour la solidarité internationale, ONG de développement fondée en 1960 qui regroupe 21 organisations actives en solidarité internationale.)

Avec l’Amap de Creil et la grainothèque.

Festival Haute Fréquence 2021

Le Palace – Projection débat – Tout public – Gratuit

Le festival Alimenterre a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien. Depuis, il est devenu un évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre.

Autour d’une sélection de 8 films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.

Coordonné par le CFSI (Comité français pour la solidarité internationale, ONG de développement fondée en 1960 qui regroupe 21 organisations actives en solidarité internationale.)

Avec l’Amap de Creil et la grainothèque.

lepalace@mairie-montataire.fr +33 3 44 24 69 97

Festival Haute Fréquence 2021

Le Palace – Projection débat – Tout public – Gratuit

Le festival Alimenterre a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien. Depuis, il est devenu un évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre.

Autour d’une sélection de 8 films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.

Coordonné par le CFSI (Comité français pour la solidarité internationale, ONG de développement fondée en 1960 qui regroupe 21 organisations actives en solidarité internationale.)

Avec l’Amap de Creil et la grainothèque.

CFSI

Montataire

dernière mise à jour : 2021-11-23 par