2022-05-13 18:00:00 – 2022-05-14 12:00:00

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande Le Collectif Alfonce (La Claque, Azul bangor, Les Ploucs, La Manivelle, La Bergerie, Pampa, Coeur de Bastide, Club Agalliao, L’Atelier 104, Electrique Caravane) vous propose le Festival Al’Fest avec des ateliers gratuits.

Bar et restauration sur place toute la journée.

