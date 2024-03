Festival Ale’chemist Parc des expositions Salle Safire Pontivy, samedi 28 septembre 2024.

Festival Ale’chemist Parc des expositions Salle Safire Pontivy Morbihan

Salon de la bière les 28 et 29 septembre au parc des expositions Salle Safire de Pontivy organisé par l’association La Main Tendue 56.

Objectif faire découvrir le patrimoine brassicole breton lors d’un rassemblement caritatif et qualitatif au profit de l’association.

L’association La Main Tendue 56 est une association à but non lucratif dans le but d’aider les personnes en situation handicap et leurs proches (plans financier et morale). Aide Antoine dans son projet d’acquisition d’un bras robotisé nommé « JACO » pour gagner en autonomie.

Les brasseurs intéressés pour participer à l’évènement peuvent écrire à l’association avant le 14 juillet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28

fin : 2024-09-29

Parc des expositions Salle Safire Avenue des Cités Unies

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne lamaintendue56@gmail.com

L’événement Festival Ale’chemist Pontivy a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté