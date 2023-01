FESTIVAL ALCHIMIE DU JEU DE TOULOUSE Aussonne Aussonne Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Haute-Garonne Aussonne Pour sa 20ème édition, le festival vous propose : jeux de rôles, jeux en extérieur, jeux classiques, jeux en bois, animations, jeux géants, jeux en avant-première, jeux de demain présentés par leurs auteurs, … mais aussi , tournois, rencontres et autographes avec vos auteurs favoris… Venez jouer et découvrir les coups de cœur du festival ! Avec son entrée libre, ses interprètes langue des signes, son espace enfant, ses jeux accessibles aux déficients visuels, la pierre philosophale du festival reste l’accessibilité du jeu pour tous. Le temps d’un week-end, le festival Alchimie du jeu de Toulouse vous propose toutes sortes d’activités ludiques en accès libre ! De nombreuses associations de jeux de la région toulousaine s’allient dans un seul et même but : partager le plaisir du jeu avec le plus grand nombre. contact@toulouse-evenements.com +33 5 62 25 45 45 http://alchimiedujeu.fr/ MEETT Concorde Avenue Aussonne

