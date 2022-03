FESTIVAL ALCHIMIE DU JEU DE TOULOUSE Aussonne, 6 mai 2022, Aussonne.

FESTIVAL ALCHIMIE DU JEU DE TOULOUSE MEETT – PARC DES EXPOSITIONS ET CENTRE DE CONVENTIONS DE TOULOUSE Concorde Avenue Aussonne

2022-05-06 – 2022-05-08 MEETT – PARC DES EXPOSITIONS ET CENTRE DE CONVENTIONS DE TOULOUSE Concorde Avenue

Aussonne Haute-Garonne Aussonne

Pour cette nouvelle édition, le festival a ainsi voulu innover et a l’occasion d’avoir un invité d’honneur qui sera son parrain tout au long du festival !

L’Alchimie du Jeu sera l’occasion de découvrir dans un cadre convivial, ludique, de partage et bien sûr de festivité :

– Une multitude de jeux de société

– Un espace pour les enfants et leur famille

– La présence de nombreux éditeurs de jeux avec pour certains leurs dernières sorties

– Un espace jeu de rôle

– Les jeux classiques (Mah-jong, jeu de Go,…)

– Des jeux de figurines aux décors grandioses

– Des jeux d’extérieur avec du Mölkky, du Kubb, du Corn Hole…

– Une tombola avec nos bénévoles si joliment maquillés

– Nos trois boutiques partenaires (Le Passe Temps Toulouse, Figurines et Jeux du Monde)

– Notre bourse au jeux d’occasion, pour repartir avec vos jeux préférés.

– Une buvette avec tout ce qu’il faut pour se restaurer (sandwichs, salades, crêpes maison, gâteaux sans oublier la bière régionale) et tout cela à bas prix.

– La participation des bars à jeux de Toulouse (BlastoDice, Les Tricheurs, Baraka Jeux – Toulouse et la caverne du Troll)

… Et bien d’autres choses fabuleuses, la liste est longue !

Cela fait 2 longues années que le festival attendait de vous revoir !

20 ans que le festival Alchimie du Jeu existe, quel bel âge à fêter entre amis et, pour l’événement, vous êtes attendus nombreux !

contact@toulouse-evenements.com +33 5 62 25 45 45 http://alchimiedujeu.fr/

dernière mise à jour : 2022-03-08 par