Festival Aix-en-impro – Lipaix Aix-en-Provence, 5 mai 2022

Festival Aix-en-impro – Lipaix Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-05-05 20:30:00 – 2022-05-05 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 10 Après deux ans d’absence, le festival international d’improvisation théâtrale est de retour à Aix en Provence. En conclusion de ce festival, le spectacle improvisé spécialement pour les enfants donnera vie à un conte que personne n’a jamais lu et ne relira jamais.



Le 5 mai à 20h30, spectacle d’ouverture inédit : Sans merci

La Lipaix fait revenir sur scène son mythique format du Sans Merci à la sauce Western. Le Shérif a rendu l’âme et les desperados de tous poils sortent du bois pour prendre sa place. Entre coups bas, corruptions et embuscades, toutes les bassesses sont permises. Au final, c’est bien sûr le jugement du public qui décidera qui sera schérif à la place du shérif.



Les 6 et 7, tournoi d’improvisation

Qui remportera la 13ème bataille du tournoi Aix-en-Impro ? Quelle équipe règnera sur la ville au terme des rencontres ? Retrouvez le traditionnel tournoi international d’improvisation, sous forme d’affrontements entre quatre équipes venues de contrées lointaines. De beaux matchs d’improvisation en perspective !

6 à 19h – Demi-finale – Belgique VS Suisse

6 à 21h – Demi-finale – France VS Espagne

7 à 19h – Petite finale

7 à 21h – Finale



Le 8 à 15h, Toute(s) une Histoire, le conte improvisé dont tu es le héros

Un conteur entre dans la lumière… Devant lui, un vieux grimoire… Dans ce grimoire, des pages blanches… Des pages qui vont s’écrire sous les yeux scintillants des enfants. Devant eux, et grâce à eux. Car ce sont bel et bien les enfants qui sont au cœur de « Toute(s) une histoire ». Ce sont eux qui décident de l’univers de l’histoire qu’ils veulent voir, de ce que vont traverser les différents personnages interprétés par cinq comédiens de la LIPAIX… Ce sont eux qui viennent en aide à leurs héros d’un jour, et leur volent même la vedette pour les sortir de l’impasse ! Chaque représentation invente une nouvelle histoire, qui n’existait pas hier, et disparaîtra demain ! A l’occasion de ce festival, un goûter sera offert aux enfants ainsi qu’une séance de maquillage avant le spectacle !

Après un spectacle d’ouverture qui vous transportera dans l’univers des plus grands Western à la sauce improvisée, le tournoi international verra s’affronter la France, l’Espagne, la Suisse et la Belgique.

https://www.lipaix.com/

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

