Festival Aix-en-impro Lipaix Cité du Livre Aix-en-Provence, mercredi 15 mai 2024.

Festival Aix-en-impro Lipaix Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La LIPAIX organise le Festival Aix-en-Impro, un Festival International d’Improvisation Théâtrale, réunissant des équipes venues pour des matchs d’impro tout en mettant l’improvisation à l’honneur sous toutes ses formes artistiques.

Des formats les plus cultes à ceux signés Lipaix, laissez-vous emporter par le monde imaginaire de l’improvisation…



// Programme //

● Le 15 mai à 14h30, Toute une histoire, le conte improvisé dont tu es le héros.

● Le 16 mai à 20h30, Public Investigation A vous de désigner le coupable.

● Le 17 mai

à 19h, Première Demi finale Luxembourg vs Suisse.

à 21h, Seconde Demi finale France vs Belgique.

● Le 18 mai

à 19h, Petite finale.

à 21h, Grande finale. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15

fin : 2024-05-18

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Festival Aix-en-impro Lipaix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence