Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Festival Ainerak Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Festival Ainerak Mauléon-Licharre, 10 octobre 2021, Mauléon-Licharre. Festival Ainerak 2021-10-10 – 2021-10-10 Mairie 2 rue Arnaud de Maytie

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Pour la dernière journée du festival Aiñerak, la commune de Mauléon propose un spectacle de danse sur le parvis de l’hôtel de ville, en fin de matinée.

Il sera suivi d’une déambulation dans les rues de la ville agrémentée de danses.

Avant de passer à table, vous êtes les bienvenus pour assister à un spectacle de danse et théâtre avec, pour thème, les vendeuses de sardines de Santurce. Il se déroulera au parc Cherbero.

A l’issue du déjeuner, le duo Femmouze T sera en concert pour vous faire partager leur humour et leur joie de vivre. Pour la dernière journée du festival Aiñerak, la commune de Mauléon propose un spectacle de danse sur le parvis de l’hôtel de ville, en fin de matinée.

Il sera suivi d’une déambulation dans les rues de la ville agrémentée de danses.

Avant de passer à table, vous êtes les bienvenus pour assister à un spectacle de danse et théâtre avec, pour thème, les vendeuses de sardines de Santurce. Il se déroulera au parc Cherbero.

A l’issue du déjeuner, le duo Femmouze T sera en concert pour vous faire partager leur humour et leur joie de vivre. Pour la dernière journée du festival Aiñerak, la commune de Mauléon propose un spectacle de danse sur le parvis de l’hôtel de ville, en fin de matinée.

Il sera suivi d’une déambulation dans les rues de la ville agrémentée de danses.

Avant de passer à table, vous êtes les bienvenus pour assister à un spectacle de danse et théâtre avec, pour thème, les vendeuses de sardines de Santurce. Il se déroulera au parc Cherbero.

A l’issue du déjeuner, le duo Femmouze T sera en concert pour vous faire partager leur humour et leur joie de vivre. Mairie de Mauléon-Licharre dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Mairie 2 rue Arnaud de Maytie Ville Mauléon-Licharre lieuville 43.22117#-0.88941