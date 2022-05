FESTIVAL AH? – VÉRO 1ÈRE, REINE D’ANGLETERRE Parthenay, 20 mai 2022, Parthenay.

FESTIVAL AH? – VÉRO 1ÈRE, REINE D’ANGLETERRE Rue Baptiste Marcet JARDIN DES CORDELIERS Parthenay

2022-05-20 – 2022-05-20 Rue Baptiste Marcet JARDIN DES CORDELIERS

Parthenay Deux-Sèvres

12 EUR Véro 1ère, reine d’Angleterre – 26000 Couverts (Dijon)

Texte : Gabor Rassov.

Mise en scène : Philippe Nicolle

Réjouissant et déjanté !

Ce soir, les célèbres Mélodrames ambulants Stutman dévoilent leur plus grand succès, l’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait se rêver gérante de Franprix et finit pourtant Reine d’Angleterre : une farce rocambolesque. Cette attraction théâtrale et musicale de plein air, façon mélodrame forain, avec coulisses et machinerie apparentes, proposée par la célèbre compagnie dijonnaise, 26000 Couverts, au mieux de sa forme, est un véritable festival d’humour.

Il y aura du rire, des larmes, de l’amour, du crime, des situations invraisemblables et de loufoques rebondissements ! Frissons, stupeur et crises de rire garantis. Attention ! La direction ne rembourse pas les mauviettes. À partager dans la légèreté. Un réjouissant moment de théâtre populaire.

